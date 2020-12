Ascolti tv, dati auditel del 23 dicembre, vince Ulisse – Il piacere della scoperta: Gerusalemme ai tempi di Gesù (Di giovedì 24 dicembre 2020) Non si batte Alberto Angela, anche con una replica. La riproposizione su Rai1 in prima serata di Ulisse – Il piacere della scoperta: Gerusalemme ai tempi di Gesù ha superato i 3,7 milioni di telespettatori aggiudicandosi il prime time. Ascolti tv, prime time Vediamo nel dettaglio i risultati della serata del 23 dicembre. Ulisse – Il piacere della scoperta: Gerusalemme ai tempi di Gesù è stato seguito da 3.732.000 telespettatori con uno share del 15,94%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con la prima puntata di Fratelli Caputo seguito da 3.385.000 telespettatori (share del 14,82%). Terzo posto per ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 24 dicembre 2020) Non si batte Alberto Angela, anche con una replica. La riproposizione su Rai1 in prima serata di– Ilaidiha superato i 3,7 milioni di telespettatori aggiudicandosi il prime time.tv, prime time Vediamo nel dettaglio i risultatiserata del 23– Ilaidiè stato seguito da 3.732.000 telespettatori con uno share del 15,94%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con la prima puntata di Fratelli Caputo seguito da 3.385.000 telespettatori (share del 14,82%). Terzo posto per ...

Alberto Angela si conferma anche in replica con quasi 4 milioni di telespettatori, buon esordio per la fiction di Canale 5 Fratelli Caputo che supera i 3 milioni di telespettatori ...

