Ardea | attenzione alla truffa della finta lotteria | si spaccia per titolare di un negozio e cerca di vendervi biglietti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Anche con l’arrivo del Natale itori non diminuiscono, anzi, aumentano. L’ultima segnalazione ci arriva da, dove un uomo ferma le persone per vendere(ovviamente fasulli). Di solito ferma le persone che escono dal medico o dalle attivitàzona: inizia in maniera amichevole, con un “Sempre al lavoro eh?”, per poi raccontare che anche lui ha unad. Dopo un po’ inizia a parlare di “premi bellissimi” che possono essere vinti comprando uno deisua. L’unico problema è che questanon esiste. Le segnalazioni partono da Nuova Florida, per spostarsi ade ad altre zone limitrofe, fate ...