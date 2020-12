Anziano trattato da assassino per 4 anni | ma ora Sentenza-choc | ecco che roba è la magistratura italiana

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Dunque a Seriate da quattroc'è unin libertà perché non è Antonio Tizzani ad avere ucciso la moglie. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise di Bergamo che ieri hanno assolto con formula piena l'ex ferroviere 73enne, unico imputato nel processo per l'omicidio di Gianna Del Gaudio. Le motivazioni dellasaranno rese note entro i prossimi 90 giorni, ma intanto Tizzani si gode il momento, ha già detto che trascorrerà Natale con i figli e in fondo, certo, si aspettava un esito favorevole perché «quando uno non ha fatto niente, cosa si deve aspettare?», ha detto fuori dal tribunale. L'uomo si è sempre professato innocente fin da quando, quella sera d'estate del 2016, è tornato a casa dopo avere innaffiato le piante in giardino e ha trovato la consorte in una pozza di sangue. Era il 26 agosto, mezzanotte ...