Antonella Clerici: “Vi racconto il mio Natale ristretto” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Matrimonio? Mai dire mai”. Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno superato alla grande anche questo 2020 così difficile e sognano le nozze. Intanto si godono un Natale intimo ad Arquata Scrivia con la loro famiglia: la figlia di lei, Maelle, 11 anni, nata dalla relazione con Eddy Martens, il papà e la sorella di Antonella. “Siamo l’uno lo specchio dell’altra e non era scontato incontrarsi – spiega la conduttrice al settimanale “Chi” parlando di Garrone con cui fa coppia fissa da quattro anni – Con Maelle e Vittorio per me è Natale tutti i giorni, ho decorato tutta la casa perché per me questo periodo deve essere sempre una festa. E poi adoro il freddo, forse per contrasto con il mio spirito solare…”. “Mi sono sentita amata e protetta e non mi era mai capitato prima: qualunque cosa mi succeda lui ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Matrimonio? Mai dire mai”.e Vittorio Garrone hanno superato alla grande anche questo 2020 così difficile e sognano le nozze. Intanto si godono unintimo ad Arquata Scrivia con la loro famiglia: la figlia di lei, Maelle, 11 anni, nata dalla relazione con Eddy Martens, il papà e la sorella di. “Siamo l’uno lo specchio dell’altra e non era scontato incontrarsi – spiega la conduttrice al settimanale “Chi” parlando di Garrone con cui fa coppia fissa da quattro anni – Con Maelle e Vittorio per me ètutti i giorni, ho decorato tutta la casa perché per me questo periodo deve essere sempre una festa. E poi adoro il freddo, forse per contrasto con il mio spirito solare…”. “Mi sono sentita amata e protetta e non mi era mai capitato prima: qualunque cosa mi succeda lui ...

angiuoniluigi : RT @fanpage: 'Mi sento una donna semplice, sono nata in provincia (...). Già inimmaginabile il successo che è arrivato e mi ha travolta'. L… - fanpage : 'Mi sento una donna semplice, sono nata in provincia (...). Già inimmaginabile il successo che è arrivato e mi ha t… - infoitcultura : Antonella Clerici confessa: Vittorio, un dono di sua madre dal cielo - infoitcultura : Antonella Clerici e Vittorio Garrone. Lui: “L’ho corteggiata per tre mesi” - zazoomblog : È sempre mezzogiorno Antonella Clerici si sfoga senza mezzi termini contro gli autori “vogliono mettermi in diffico… -