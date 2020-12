Anticipazioni GF Vip | quali sono le star che entreranno nella casa a Capodanno? Confermato un ex fidanzato

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 24 dicembre 2020)2021:vipcome ospiti per festeggiare l’ultimo dell’anno con i vipponi?GF Vip: quale ospite ci sarà a(Instagram @grandefratellotv)Già avvisati per tempo, i vipponi trascorreranno tutte le festepiù spiata d’Italia. I vipponi rimasti in, dopo l’abbandono di altri che hanno preferito ricongiungersi come le famiglie, come Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci,: Tommaso Zorzi Maria Teresa Ruta Stefania Orlando Andrea Zelletta Pierpaolo Petrelli Dayane Mello Rosalinda Cannavò Giacomo Urtis Sonia Lorenzini Mario Ermito Andrea Zenga Carlotta Dell’Isola Cecilia Capriotti Giulia Salemi Samantha De Grenet Questi 15 ...