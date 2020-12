Amy Macdonald/ La scozzese di “This is the life” al “Concerto di Natale 2in Vaticano”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Amy, la cantanteresa celebre dalla hit "is the" del 2008, ospite aldi2020 insu Canale 5.

zazoomblog : Richard Foster marito Amy Macdonald- Il matrimonio? Una svolta importante - #Richard #Foster #marito #Macdonald- - zazoomblog : Amy MacDonald chi è: carriera e curiosità sulla cantante scozzese - #MacDonald #carriera #curiosità #sulla - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Gli ospiti del #ConcertoDiNatale del 24/12 su Canale 5 in prima serata: Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchi… - GFucci58 : RT @MusicTvOfficial: Giovedì 24 dicembre @fede_panicucci conduce la 28° edizione del #ConcertodiNatale. Sul palco, tra gli altri, @malikaya… - Laufan845 : RT @IlContiAndrea: Gli ospiti del #ConcertoDiNatale del 24/12 su Canale 5 in prima serata: Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Amy Macdonald

Amy Macdonald, la cantante scozzese resa celebre dalla hit “This is the life” del 2008, ospite al Concerto di Natale 2020 in Vaticano su Canale 5. Amy Macdonald è una delle protagoniste internazionali ...Un grande successo negli anni Duemila, poi una carriera fatta di alti e bassi. Amy MacDonald è una delle grandi star internazionali che hanno dimostrato di poter raggiungere un successo planetario ...