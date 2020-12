Amici, ricordate Antonino Spadaccino? Eccolo oggi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Che fine ha fatto Antonino Spadaccino, il vincitore di Amici 4? In molti si chiedono che fine abbia fatto. Eccolo oggi, il cambiamento è sorprendente. Capelli a spazzola, sguardo dolce e sciarpa intorno al collo, Antonino Spadaccino ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo con la sua aria da bravo ragazzo e una voce da brividi. Sono passati quindici anni dalla sua vittoria ad Amici 4 e per lui la strada è stata tutt’altro che semplice. Il cantante, oggi 37enne, è approdato nel talent di Maria De Filippi con qualche anno di anticipo rispetto all’esplosione dei talenti che, grazie anche l’interesse delle case discografiche, hanno avuto una strada più semplice. LEGGI ANCHE>>>Amici ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Che fine ha fatto, il vincitore di4? In molti si chiedono che fine abbia fatto., il cambiamento è sorprendente. Capelli a spazzola, sguardo dolce e sciarpa intorno al collo,ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo con la sua aria da bravo ragazzo e una voce da brividi. Sono passati quindici anni dalla sua vittoria ad4 e per lui la strada è stata tutt’altro che semplice. Il cantante,37enne, è approdato nel talent di Maria De Filippi con qualche anno di anticipo rispetto all’esplosione dei talenti che, grazie anche l’interesse delle case discografiche, hanno avuto una strada più semplice. LEGGI ANCHE>>>...

a_den2017 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 23.12.2020 #Rudy, dalla #Sardegna a #Brema!! I suoi nuovi amici sono venuti direttamente dalla #Germania per regal… - frenkk17 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 23.12.2020 #Rudy, dalla #Sardegna a #Brema!! I suoi nuovi amici sono venuti direttamente dalla #Germania per regal… - adadesy : RT @belfiore_ale: Ricordate sempre un pizzico e più di buon umore ?? Buona Vigilia amici ???????? @Fiorello #BuonaVigiliadiNatale #VigiliadiNat… - MariaLauraZavag : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 23.12.2020 #Rudy, dalla #Sardegna a #Brema!! I suoi nuovi amici sono venuti direttamente dalla #Germania per regal… - Beniami85692140 : Amici vi auguro buone feste con una frase : se vi considerano dei pazzi , solo perché non vi unite al pensiero unic… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici ricordate Amici, ricordate la ballerina professionista Martina Nadalini? Ecco cosa fa oggi MeteoWeek Lombardia, Fontana: “il mio pensiero va a chi non c’è più”. Video

Milano –“In quest’anno così difficile, il mio primo pensiero è per chi non c’è più e per chi ha perso affetti e amici. A Loro è rivolto il nostro ricordo. Conosco bene – scrive il governatore – i ...

Moreno, Fonte foto: Instagram (@ morenosemprevero)

Ve lo ricordate il noto ed amato rapper Moreno agli esordi? Il ragazzo oggi è così ed è molto cambiato rispetto ad 'Amici' ...

Milano –“In quest’anno così difficile, il mio primo pensiero è per chi non c’è più e per chi ha perso affetti e amici. A Loro è rivolto il nostro ricordo. Conosco bene – scrive il governatore – i ...Ve lo ricordate il noto ed amato rapper Moreno agli esordi? Il ragazzo oggi è così ed è molto cambiato rispetto ad 'Amici' ...