America’s Cup | spunta l’ipotesi recupero per la Christmas Race Ultimo test a inizio gennaio prima della Prada Cup?

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Potrebbe non essere tramontata del tutto la possibilità di disputare la, ultima prova generale2021. La competizione, inizialmente prevista lo scorso 20 dicembre, è stata annullata ad Auckland per vento inferiore ai limiti consentiti (6,5 nodi) per gli AC75 protagonisti36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico del mondo. In questi giorni stanno aumentando però le quotazioni di un possibile, in modo da offrire ai team e agli organizzatori almeno un’altra giornata di regate per presentarsi nelle migliori condizioni possibili al via(dal 15) e ...