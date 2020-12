America’s Cup 2021 | le caratteristiche delle barche Investimenti milionari | ecco quanto sono costate

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Mancano 22 giorni al via della Prada Cup, torneo di selezione tra gli sfidanti in programma dal 15 gennaio al 22 febbraio per eleggere il Challenger ufficiale della 36ma Coppa America di vela. Luna Rossa Prada Pirelli (che è anche Challenger of Record), American Magic ed Ineos Team UK si daranno battaglia per andare a caccia dell’unico pass a disposizione valevole per sfidare i campioni in carica di Emirates Team New Zealand nell’Cup(dal 6 al 21 marzo). Le imbarcazioni utilizzate per regatare in questa edizione della Coppa America si chiamano AC75 edei monoscafi con una lunghezza pari a 23 metri circa (75 piedi), caratterizzati da due foil laterali che permettono alla barca di navigare sollevata dalla superficie dell’acqua a velocità davvero incredibili. In condizioni ideali si ...