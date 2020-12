Amber Heard verso il nuovo Pirati dei Caraibi (Di giovedì 24 dicembre 2020) orfano di Johnny Depp: secondo i rumors, l’attrice sarebbe in trattative per il reboot al femminile del film Oltre il danno la beffa. Amber Heard sarebbe sul passo di rubare un ruolo da protagonista nel nuovo Pirati dei Caraibi, un reboot al femminile che vedrebbe la storia incentrarsi su una… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 24 dicembre 2020) orfano di Johnny Depp: secondo i rumors, l’attrice sarebbe in trattative per il reboot al femminile del film Oltre il danno la beffa.sarebbe sul passo di rubare un ruolo da protagonista neldei, un reboot al femminile che vedrebbe la storia incentrarsi su una… L'articolo Corriere Nazionale.

sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: Aquaman: la Warner prepara l’uscita di scena di Amber Heard? Ecco la potenziale sostituta - - silvertongue77 : @aperitivocongin In tutto questo, quello che mi fa incazzare ancor di più, è Jason Momoa. Cazzo fai il paladino, se… - GianlucaOdinson : Aquaman: la Warner prepara l’uscita di scena di Amber Heard? Ecco la potenziale sostituta - brandobrandi : @MuresuN Tutti i film di Johnny Depp sono stati tolti dal catalogo Netflix USA per le presunte accuse di violenza p… - Vale_Lucifer : Guardate che volevamo PARI DIRITTI non che, a prescindere, la donna ha sempre ragione.. eh, Amber Heard??? Mortacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Amber Heard Amber Heard, la prima intervista dopo la sentenza contro Johnny... AMICA - La rivista moda donna Amber Heard verso il nuovo Pirati dei Caraibi

Amber Heard verso il nuovo Pirati dei Caraibi orfano di Johnny Depp: secondo i rumors, l’attrice sarebbe in trattative per il reboot al femminile del film Oltre il danno la beffa. Amber Heard sareb ...

Netflix toglie i film di Johnny Depp dal catalogo? I fan in rivolta

Sembra che dal catalogo Netflix negli Stati Uniti manchino… tutti i film di Johnny Depp. Almeno, questo è quanto riscontrano diversi utenti che in queste ore si stanno sfogando ...