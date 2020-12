Altro che lockdown di Natale: ecco cosa sta accadendo fuori dai negozi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Governo ha stabilito misure restrittive e la zona rossa a Natale per evitare una nuova ondata di contagi con le festività natalizie. Scopriamo, però, qual è la situazione attuale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Governo ha stabilito misure restrittive e la zona rossa aper evitare una nuova ondata di contagi con le festività natalizie. Scopriamo, però, qual è la situazione attuale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

CarloCalenda : Sgarbi sbaglia. Non c’è nulla di poco dignitoso nel fare la cameriera o quant’altro. Esiste però una questione che… - borghi_claudio : Altro che recovery fund, non abbiamo mai discusso nemmeno le condizioni del sure. La mia intervista oggi su… - marciocapatonda : Buon natale a tutti quelli che quando cade la linea richiamano ma trovano occupato perché quell’altro sta facendo l… - franandreini31 : RT @mike_fusco: Il Napoli ha già ignobilmente sfruttato questa pandemia a proprio vantaggio, dargliene un altro non esiste. Tralasciando il… - Lacartastampata : @FurioGarbagnati @enmorlicchio Più che altro sembra, come sempre, “falso movimento”. Vedremo. Comunque livello infimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Altro che eredi di Montanelli, Travaglio e co. e il giornalismo che diventa lo scantinato di un Tribunale Il Riformista Verona revoca la cittadinanza a Saviano: la ritorsione come cifra di stile

Ha proposto la revoca della cittadinanza onoraria a Roberto Saviano che Verona gli attribuì nel 2008 per il suo impegno civile. La motivazione è così faziosa da far ridere: Saviano non merita più l’on ...

Aurora Ramazzotti e la dedica al fidanzato Goffredo Cerza: «Quando ho capito di essere innamorata»

Una romantica dedica da parte di Aurora Ramazzotti al fidanzato Goffredo Cerza. Aurora Ramazzotti ha trovato l’amore con Goffredo Cerza ormai quasi quattro anni fa e ormai i due ...

Ha proposto la revoca della cittadinanza onoraria a Roberto Saviano che Verona gli attribuì nel 2008 per il suo impegno civile. La motivazione è così faziosa da far ridere: Saviano non merita più l’on ...Una romantica dedica da parte di Aurora Ramazzotti al fidanzato Goffredo Cerza. Aurora Ramazzotti ha trovato l’amore con Goffredo Cerza ormai quasi quattro anni fa e ormai i due ...