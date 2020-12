Alitalia, ripreso il collegamento per Londra da Fiumicino (Di giovedì 24 dicembre 2020) A seguito dell'ordinanza del Ministero della Salute che consente di riprendere i voli dal Regno Unito, è ripreso questa mattina il collegamento quotidiano Roma-Londra-Roma. Il volo AZ 202 è decollato ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 dicembre 2020) A seguito dell'ordinanza del Ministero della Salute che consente di riprendere i voli dal Regno Unito, èquesta mattina ilquotidiano Roma--Roma. Il volo AZ 202 è decollato ...

Scatta oggi il lockdown anti-Covid di Natale: tutta Italia entra in zona rossa fino al 27. Ieri corsa allo shopping last minute nei negozi al dettaglio, da oggi chiusi per decreto. Restano aperti supe ...

I sindacati su Alitalia critici sul piano elaborato dal governo “Così si dimezza”

ROMA. “Per mesi il Governo ci ha assicurato che Alitalia non sarebbe stata solo salvata ma rilanciata e resa quindi un player di livello internazionale, che nessuno delle lavoratrici e dei lavoratori ...

