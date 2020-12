Alitalia, il piano industriale della newCo non convince il sindacato Usb (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Le preoccupazioni della sigla sindacale Usb in merito al piano industriale della newCo di Alitalia restano sul tavolo. Non sono servite infatti le rassicurazioni arrivate dall’incontro con Italia Trasporto Aereo. “Abbiamo potuto avere alcuni approfondimenti rispetto alcuni numeri del piano, che a regime nel 2025 prevede una flotta di 110 aerei totale (di cui 26 di Lungo Raggio), più dei 95 apparsi sulla stampa, ma i dipendenti sono confermati essere 9.500, come preannunciato, peggiorando persino il rapporto aerei/dipendenti – si legge in una nota diffusa dal sindacato autonomo – Siamo tuttora in attesa di una serie di ulteriori informazioni rispetto a dati nevralgici che non ci sono stati ancora forniti, mentre non sono state toccate le ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Le preoccupazionisigla sindacale Usb in merito aldirestano sul tavolo. Non sono servite infatti le rassicurazioni arrivate dall’incontro con Italia Trasporto Aereo. “Abbiamo potuto avere alcuni approfondimenti rispetto alcuni numeri del, che a regime nel 2025 prevede una flotta di 110 aerei totale (di cui 26 di Lungo Raggio), più dei 95 apparsi sulla stampa, ma i dipendenti sono confermati essere 9.500, come preannunciato, peggiorando persino il rapporto aerei/dipendenti – si legge in una nota diffusa dalautonomo – Siamo tuttora in attesa di una serie di ulteriori informazioni rispetto a dati nevralgici che non ci sono stati ancora forniti, mentre non sono state toccate le ...

