Alibaba nel mirino di Pechino: il governo annuncia un’indagine antitrust. Crolla il titolo in Borsa (Di giovedì 24 dicembre 2020) Non è sempre facile essere un miliardario nella Cina di Xi Jinping. Lo sa bene il fondatore di Alibaba, Jack Ma, considerato da alcuni l’uomo più ricco del Paese. Prima ha lasciato, con qualche anno di anticipo, la guida della multinazionale specializzata in e-commerce da lui fondata in seguito a presunte tensioni con il Partito comunista (anche se Ma lo ha sempre negato). Poi il 3 novembre di quest’anno è arrivato lo stop all’Ipo da 37 miliardi di Ant, il braccio finanziario di Alibaba, un chiaro atto di ostilità da parte di Pechino, arrivato dopo che Ma aveva criticato pubblicamente l’atteggiamento a suo avviso troppo cauto del Partito rispetto in materia finanziaria. Adesso Alibaba dovrà fare i conti anche con un’indagine dell’antitrust di Pechino per «sospette ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 dicembre 2020) Non è sempre facile essere un miliardario nella Cina di Xi Jinping. Lo sa bene il fondatore di, Jack Ma, considerato da alcuni l’uomo più ricco del Paese. Prima ha lasciato, con qualche anno di anticipo, la guida della multinazionale specializzata in e-commerce da lui fondata in seguito a presunte tensioni con il Partito comunista (anche se Ma lo ha sempre negato). Poi il 3 novembre di quest’anno è arrivato lo stop all’Ipo da 37 miliardi di Ant, il braccio finanziario di, un chiaro atto di ostilità da parte di, arrivato dopo che Ma aveva criticato pubblicamente l’atteggiamento a suo avviso troppo cauto del Partito rispetto in materia finanziaria. Adessodovrà fare i conti anche condell’diper «sospette ...

