Alena Seredova si racconta | la dolorosa confessione per questo Natale

Leggi su chenews

(Di giovedì 24 dicembre 2020)e laè stato un anno particolare. Come si concluderà per la showgirl ceca?(fonte foto: Instagram, @)Ilè arrivato e con l’attuale situazione emergenziale, dovuta alla pandemia da Coronavirus, molte famiglie dovranno fare a meno di cenoni e pranzi con i parenti. C’è chi è felice di non incontrare i cosiddetti “parenti serpenti” e c’è chi comesoffre parecchio queste nuove restrizioni, avendo un ottimo rapporto con i genitori. La showgirl, originaria di Praga, infatti, quest’anno non potrà trascorrere le feste con i propri genitori ed ha affidato il suo sfogo all’intervista ...