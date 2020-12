Alberto Matano crolla a La Vita in Diretta: il giornalista non ce la fa (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima puntata de La Vita in Diretta, andata in onda mercoledì 23 dicembre 2020, Alberto Matano non è riuscito a nascondere la commozione. Ecco cosa è successo. La storia di Eleonora Proietti Durante la puntata de La Vita in Diretta, andata in onda mercoledì 23 dicembre, Alberto Matano ha avuto ospite, in collegamento, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima puntata de Lain, andata in onda mercoledì 23 dicembre 2020,non è riuscito a nascondere la commozione. Ecco cosa è successo. La storia di Eleonora Proietti Durante la puntata de Lain, andata in onda mercoledì 23 dicembre,ha avuto ospite, in collegamento, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

