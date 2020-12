Agostino Miozzo | Le restrizioni servono | il Veneto paga la zona gialla

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 dicembre 2020) L’indice di trasmissione Rt che risale leggermente, l’incidenza del virus ancora elevata, il quadro nazionale che, sia pure lievemente, peggiora, e il caso del- sempre rimasto tra le regioni in area a rischio più basso, la fascia, e ora traina l’aumento dei contagi - tutto da decifrare. Davanti a noi le festività natalizie gravate dal rischio di un calo di attenzione sulle regole necessarie a tenere a bada Covid. E poi le incognite legate della “variante inglese”, le aspettative concentrate sul vaccino e la speranza che col 2021 non arrivi anche la terza ondata.vuole essere ottimista. “La terza ondata, se mai ci sarà, dipenderà solo dalla nostra incapacità di vivere con “rigore e disciplina” le prossime settimane”, dice. Per il coordinatore del Comitato tecnico scientifico le ...