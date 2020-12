Agnelli carica la Juventus | Lotteremo fino alla fine per il decimo Scudetto

(Di giovedì 24 dicembre 2020) La lettera del presidenteal forum dei tifosi della: le sue parole in vista del 2021.

_Dengis : @CapitanBergomi Mi sa che sbagli, Agnelli è stato rieletto l’anno scorso e la carica dura 4 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli carica

90min

Il 2020 della Juventus è stato un anno ricco di sorprese. Dall'esonero di Maurizio Sarri dopo la vittoria dello Scudetto alla chiamata di Andrea Pirlo, prima destinato alla panchina dell'Under 23 bian ...Dal 14 settembre ad oggi sono state prese in carico ad oggi 490 classi ... solo in Italia, la Fondazione Agnelli ha calcolato che il primo lockdown scolastico costerà fino a 21 mila euro a studente in ...