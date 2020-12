Affari tuoi Viva Gli Sposi | ecco i pacchisti della puntata di sabato 26 dicembre

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 24 dicembre 2020)26aprirà i battentigli, la rivisitazione del formatdedicato alle coppie che stanno per convolare a nozze. Come già anticipato nei gironi passati, alle redini ci sarà Carlo Conti e ciascunasarà contraddistinta dalla presenza di volti famosi. Essi avranno il compito di aprire i pacchi scelti dai futuri, per tale ragione, vengono soprannominati i “”. Andiamo a vedere tutti i volti che presenzieranno durante la primae tutte le indiscrezioni trapelate in merito al nuovo format. I dettagli e gli ospiti fissi digli ...