Adua Del Vesco piange per Dayane: "Mi fa male, si sta allontanando" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dayane Mello prende le distanze da Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip, l'attrice non riesce a trattenere le lacrime nella casa Adua Del Vesco e Dayane Mello sono sempre più distanti al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Per settimane la speciale amicizia nata tra loro nella casa più spiata d'Italia ha attirato l'attenzione e la curiosità di moltissimi telespettatori. Le due si ritagliavano spesso momenti tutti loro, fatti di affetto e tenerezze, si sono scambiate anche molti baci in bocca. Negli ultimi giorni però il loro rapporto è cambiato e questo fa stare davvero male l'attrice. Poche ore fa Adua Del Vesco si è lasciata andare ad un nuovo sfogo mentre parlava con Samantha De Grenet.

