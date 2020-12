Accordo trovato sulla Brexit, da gennaio anche gli italiani saranno extracomunitari. Ecco cosa cambia (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’Accordo sulla Brexit è stato raggiunto. “L’Accordo è fatto” ha scritto in un tweet il premier britannico, Boris Johnson, che ha postato una foto con entrambi i pollici rivolti verso l’alto. “Tutto quello che era stato promesso ai britannici con il referendum del 2016 e con le elezioni dello scorso anno è stato raggiunto con questo Accordo”, ha commentato Downing Street. “Abbiamo ripreso il controllo del nostro denaro, frontiere, leggi, commercio e delle nostre acque di pesca”. “L’Accordo è una notizia fantastica per famiglie e imprese ovunque in Gb”, si sottolinea. “Abbiamo firmato il primo Accordo commerciale senza dazi e senza quote, un risultato mai raggiunto nell’Ue. E’ l’Accordo più vasto mai firmato da ognuna delle due parti, include scambi per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’è stato raggiunto. “L’è fatto” ha scritto in un tweet il premier britannico, Boris Johnson, che ha postato una foto con entrambi i pollici rivolti verso l’alto. “Tutto quello che era stato promesso ai britannici con il referendum del 2016 e con le elezioni dello scorso anno è stato raggiunto con questo”, ha commentato Downing Street. “Abbiamo ripreso il controllo del nostro denaro, frontiere, leggi, commercio e delle nostre acque di pesca”. “L’è una notizia fantastica per famiglie e imprese ovunque in Gb”, si sottolinea. “Abbiamo firmato il primocommerciale senza dazi e senza quote, un risultato mai raggiunto nell’Ue. E’ l’più vasto mai firmato da ognuna delle due parti, include scambi per ...

