"Accade a 1 bimbo su 700, la malformazione con cui è nata nostra figlia": il dramma che ha colpito Gianluca Vacchi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lo scorso ottobre, Gianluca Vacchi è diventato padre di Blu Jerusalema. E ora, in un post su Instagram, l'influencer ha rivelato che la piccola è nata con una malformazione al palato. Le foto sono state realizzate per la copertina dello spagnnolo Hola, dunque Vacchi le ha condivise sui social. Vacchi ha scelto di parlare dei problemi di sua figlia per sensibilizzare e avvicinare le persone che si trovano nella stessa situazione. "Con tanto amore vogliamo condividere la storia della nascita della nostra Blu Jerusalema - ha premesso nel post sul social -. Siamo molto felici che finalmente possiate vederla. Blu è nata con una palatoschisi. Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono stati al fianco di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lo scorso ottobre,è diventato padre di Blu Jerusalema. E ora, in un post su Instagram, l'influencer ha rivelato che la piccola ècon unaal palato. Le foto sono state realizzate per la copertina dello spagnnolo Hola, dunquele ha condivise sui social.ha scelto di parlare dei problemi di suaper sensibilizzare e avvicinare le persone che si trovano nella stessa situazione. "Con tanto amore vogliamo condividere la storia della nascita dellaBlu Jerusalema - ha premesso nel post sul social -. Siamo molto felici che finalmente possiate vederla. Blu ècon una palatoschisi. Immediatamente laanima e il nostro cuore sono stati al fianco di ...

salvoabbate11es : Sono un nonno di 2 bellissimi nipotini, quello che è riportato nel twitt di sotto ha un orrore incommensurabile. So… - valedreamer_ : Oggi vedere questo bimbo qui felice mi ha fatto tanta tenerezza.. In questo 2020 pieno di “cose brutte” vedere che… - algablu : RT @Sarita_Libre: In fuga dalle guardie, le iniziarono le doglie e trovò riparo in una capanna, cercando di scaldare il bimbo che nacque. A… - MariaViola56 : @Thismeanswar___ @danitrash77 povero bimbo indifeso che non sa quel che accade intorno a lui chi dice di aver ca… - HARRYSAFEPLACE : vabbè vado a bamparmi di interviste del mio bimbo chiamatemi se accade qualcosa -

Ultime Notizie dalla rete : Accade bimbo Gianluca Vacchi, la figlia Blu Jerusalema ha una malformazione al palato: "Si dovrà operare, accade a un bimbo su 700" | Foto Corriere dell'Umbria L'Italia è zona rossa, feste a ostacoli: è il nostro Natale più difficile

Non sarà possibile dimenticare quel che è accaduto, lo so. Nè scrollarsi dalla pelle la paura ... Portiamo tutto dentro davanti a questo Natale, per chiedere a quel bimbo di liberarci ancora una volta ...

Si ribella a 13 anni alla didattica a distanza: Intervengono i carabinieri

Chiamati dalla mamma dopo l’ennesimo litigio con il figlio che non sopportava più le lezioni da remoto. I militari lo calmano e lui promette: "Farò il bravo" ...

Non sarà possibile dimenticare quel che è accaduto, lo so. Nè scrollarsi dalla pelle la paura ... Portiamo tutto dentro davanti a questo Natale, per chiedere a quel bimbo di liberarci ancora una volta ...Chiamati dalla mamma dopo l’ennesimo litigio con il figlio che non sopportava più le lezioni da remoto. I militari lo calmano e lui promette: "Farò il bravo" ...