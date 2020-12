“Abbandonato negli Uk | ma se prendo un barcone mi accettano”

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Continuiamo a condividere le testimonianze di persone abbandonate dal governo. Di seguito la mail inviataci da Gianni. “Ciao Gianluigi spero tu possa ascoltare la nostra disperazione. Siamo abbandonati in Uk . Sono venuto Venerdì ad inaugurare un Negozio di prodotti esclusivi “Made in Italy”. Portiamo il Made in Italy nel mondo e lo stato ci abbandona, ma che vergogna. Siamo abbandonati a noi stessi. La Farnesina non risponde, il consolato a Londra non sa niente e noi siamo qui abbandonati. Sai cosa mi hanno risposto dal Consolato? Che l’Italia non accetta cittadini italiani che siano transitati da Ukultimi 14 giorni. Ma seunmiquesti incompetenti! Una persona come te come può confondersi con certa gente. Puoi darci notizie, grazie”. L'articolo proviene da Il Paragone.