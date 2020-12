EGinori : RT @qn_lanazione: A #Pistoia i parenti tornano a incontrare i ricoverati: 'Dopo due mesi, che emozione' - Andyphone : RT @qn_lanazione: A #Pistoia i parenti tornano a incontrare i ricoverati: 'Dopo due mesi, che emozione' - qn_lanazione : A #Pistoia i parenti tornano a incontrare i ricoverati: 'Dopo due mesi, che emozione' - AntonioBonfig11 : @MarcoTurini75 Ciao Marco io ho parenti a Pistoia (santo Moro) conosci? -

Ultime Notizie dalla rete : Pistoia parenti

LA NAZIONE

Pistoia, 24 dicembre 2020 - “Rivedrò mio padre dopo due ... che ha lanciato la proposta degli incontri tra parenti e ricoverati in ospedale. E’ stata oggi la prima giornata di visite in ospedale dopo ...L’emozione era palpabile ed ad accoglierlo per questa giornata speciale c’erano oltre all’infermiera che si sarebbe occupata della sua vestizione, anche la direttrice sanitaria Lucilla Di Renzo e la p ...