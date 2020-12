A Messa con il Covid: Gesù nasce in anticipo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Serena Sartini Abolite le funzioni di mezzanotte, niente acqua santa e stop anche ai cori Non sarà un Natale come tutti gli altri. E anche le tradizioni cristiane dovranno adeguarsi al tempo del Covid. Niente Messa di mezzanotte nella vigilia del Santo Natale, niente canti durante le celebrazioni; le regole del distanziamento dentro la chiesa, e l'igienizzante all'ingresso restano ancora valide. Nei giorni prefestivi e festivi, quando l'Italia sarà in zona rossa, si potrà comunque uscire di casa per partecipare alla Messa. Serve tuttavia l'autocertificazione (nei giorni dell'Italia arancione, invece, i fedeli potranno raggiungere qualsiasi luogo sacro nel comune di residenza, domicilio o abitazione) e gli stessi vescovi consigliano di scegliere la chiesa vicina. Addio, dunque, alle tradizionali messe di mezzanotte nei ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Serena Sartini Abolite le funzioni di mezzanotte, niente acqua santa e stop anche ai cori Non sarà un Natale come tutti gli altri. E anche le tradizioni cristiane dovranno adeguarsi al tempo del. Nientedi mezzanotte nella vigilia del Santo Natale, niente canti durante le celebrazioni; le regole del distanziamento dentro la chiesa, e l'igienizzante all'ingresso restano ancora valide. Nei giorni prefestivi e festivi, quando l'Italia sarà in zona rossa, si potrà comunque uscire di casa per partecipare alla. Serve tuttavia l'autocertificazione (nei giorni dell'Italia arancione, invece, i fedeli potranno raggiungere qualsiasi luogo sacro nel comune di residenza, domicilio o abitazione) e gli stessi vescovi consigliano di scegliere la chiesa vicina. Addio, dunque, alle tradizionali messe di mezzanotte nei ...

