A Loreto un caso "inglese" ma senza contatti. Questo nuovo ceppo colpisce anche i bambini (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tiziana Paolocci Il virologo Galli: "È un bullo di periferia, se la prende pure con i più piccoli" La variante inglese di Covid-19 è stata rilevata in una famiglia di Loreto (Ancona) composta da una coppia e un figlio. Uno dei componenti è risultato positivo. E l'Italia trema di nuovo, mentre emergono nuovi dettagli. Era già in isolamento la famiglia marchigiana dalla metà di dicembre, tra il 16 e il 18 e non aveva avuto contatti riconducibili alla Gran Bretagna. «Periodicamente effettuiamo delle analisi ulteriori per individuare possibili varianti ed è da questi screening che è saltata fuori la variante inglese - spiega il professore Stefano Menzo, che dirige la Virologia degli ospedali Riuniti di Ancona -. E nessuno dei componenti del nucleo, tuttora in isolamento domiciliare, ha ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Tiziana Paolocci Il virologo Galli: "È un bullo di periferia, se la prende pure con i più piccoli" La variantedi Covid-19 è stata rilevata in una famiglia di(Ancona) composta da una coppia e un figlio. Uno dei componenti è risultato positivo. E l'Italia trema di, mentre emergono nuovi dettagli. Era già in isolamento la famiglia marchigiana dalla metà di dicembre, tra il 16 e il 18 e non aveva avutoriconducibili alla Gran Bretagna. «Periodicamente effettuiamo delle analisi ulteriori per individuare possibili varianti ed è da questi screening che è saltata fuori la variante- spiega il professore Stefano Menzo, che dirige la Virologia degli ospedali Riuniti di Ancona -. E nessuno dei componenti del nucleo, tuttora in isolamento domiciliare, ha ...

