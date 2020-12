A che ora la messa di Natale del Papa oggi 24 dicembre | diretta tv e streaming video

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 dicembre 2020) A che ora ladidelavrà il via quest’24, in questa Vigilia 2020 sconvolta dalle norme di prevenzione per la perdurante pandemia Covid-19? La classica celebrazione delle mezzanotte non potrà aver luogo in nessuna parte d’Italia per ovvi motivi e dunque per il coprifuoco delle ore 22. Proprio l’importante rito dovrà essere anticipato nella prima serata, in una finestra davvero insolita ma necessaria in questo tempo. Esattamente come avverrà nelle chiese di tutta Italia, da nord a sud, anche a San Pietro non potrà esserci appunto nessuna celebrazione di mezzanotte. Per rispondere alla domandasull’ora in cui ladidelavrà il via anche dal Vaticano, va detto che il rito partirà ...