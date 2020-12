5 serie da scoprire durante le feste (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il calendario ormai fittissimo delle serie non si ferma mai, neanche durante il periodo di Natale. Anzi, in occasione delle feste (a maggior ragione, di queste feste) il tempo per dedicarsi al binge watching è abbondante così come il palinsesto streaming. Vi abbiamo già parlato di Bridgerton, che debutta proprio il 25 dicembre su Netflix, ma non è l’unica ai nastri di partenza. Ecco le altre: 1. His Dark Materials: Queste oscure materie https://www.youtube.com/watch?v=1l8cQuZYu1E La coproduzione Bbc-Hbo tratta dalla saga fantasy di Philip Pullman, iniziata con La bussola d’oro, è appena tornata: dal 21 dicembre la seconda stagione His Dark Materials: Queste oscure materie è disponibile su Sky. I sette nuovi episodi coprono proprio gli avvenimenti del volume numero 2, Il regno segreto, da poco ripubblicato in Italia ... Leggi su wired (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il calendario ormai fittissimo dellenon si ferma mai, neancheil periodo di Natale. Anzi, in occasione delle(a maggior ragione, di queste) il tempo per dedicarsi al binge watching è abbondante così come il palinsesto streaming. Vi abbiamo già parlato di Bridgerton, che debutta proprio il 25 dicembre su Netflix, ma non è l’unica ai nastri di partenza. Ecco le altre: 1. His Dark Materials: Queste oscure materie https://www.youtube.com/watch?v=1l8cQuZYu1E La coproduzione Bbc-Hbo tratta dalla saga fantasy di Philip Pullman, iniziata con La bussola d’oro, è appena tornata: dal 21 dicembre la seconda stagione His Dark Materials: Queste oscure materie è disponibile su Sky. I sette nuovi episodi coprono proprio gli avvenimenti del volume numero 2, Il regno segreto, da poco ripubblicato in Italia ...

Ultime Notizie dalla rete : serie scoprire 5 Serie tv da vedere in streaming durante le feste su Netflix Tvblog Doomguy, alla scoperta del (quasi) silenzioso ammazza-demoni

