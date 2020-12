5 nuovi film da vedere il giorno di Natale 2020

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Quest’anno, Natale avrà un sapore diverso dal solito: per la prima volta, lo trascorreremo chiusi in casa, in compagnia dei familiari più stretti. Non che la cosa ci dispiaccia eh, cosa c’è di meglio che spaparanzarsi tutti insieme sul divano davanti alla televisione dopo il classico pranzo? Ok, è vero, parliamo di un giorno già magico di per sé, ma se c’è qualcosa che potrebbe renderlo ancora più speciale è proprio un bel film a tema natalizio. Niente cinema, ovviamente, visto che sono chiusi. Ma non temete… a salvarci, come sempre, ci pensano le piattaforme streaming. Se vi siete stufati dei soliti titoli, sappiate che ce ne sono tanti altri usciti giusto in tempo per il 25 dicembre.