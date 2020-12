3-Tre Madonna di Campiglio, la maglia Fulmine di Falconeri a Henrik Kristoffersen (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sulla 3-Tre è uno straordinario Henrik Kristoffersen a indossare la maglia Fulmine rieditata da Falconieri a suggello della conquista dello slalom maschile di Madonna di Campiglio. Davvero una prova da grande campione quella del norvegese che nonostante una pista difficilissima da affrontare, è riuscito a strappare un tempo incredibile e trovare dunque il primo gradino del podio, per la prima volta in questa stagione di sci. Henrik Kristoffersen vince la 3Tre di Madonna di Campiglio e indossa la maglia Fulmine Alessandro PollaIl valore storico della 3-Tre Il celebre Canalone Miramonti rappresenta da sempre per gli appassionati del circo bianco un luogo di culto, fin dagli anni ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sulla 3-Tre è uno straordinarioa indossare larieditata da Falconieri a suggello della conquista dello slalom maschile didi. Davvero una prova da grande campione quella del norvegese che nonostante una pista difficilissima da affrontare, è riuscito a strappare un tempo incredibile e trovare dunque il primo gradino del podio, per la prima volta in questa stagione di sci.vince la 3Tre didie indossa laAlessandro PollaIl valore storico della 3-Tre Il celebre Canalone Miramonti rappresenta da sempre per gli appassionati del circo bianco un luogo di culto, fin dagli anni ...

"Siamo felici di poter ospitare la sacra effige della Madonna di Loreto, patrona degli Aeronauti, e la sua presenza qui nel centenario della sua beatificazione è motivo di particolare significato". So ...

World Cup start list: Vinatzer sale all'ottavo posto in slalom. De Aliprandini 13simo in gigante

Le gare dell'Alta Badia e lo slalom di Madonna di Campiglio hanno ridefinito le start list ... Il secondo podio della carriera ottenuto sulla pista 3-Tre consente a Alex Vinatzer di salire all'ottavo ...

