25 dicembre il giorno di Natale nella storia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il 25 dicembre è per noi il giorno della nascita di Cristo, ma la realtà è diversa. Il solstizio d’inverno nel vecchio calendario Giuliano cadeva il 25 dicembre e celebrava le nozze della notte più lunga con il giorno più corto. La rinascita del mondo.Il termine solstizio viene dal latino solstitium, che significa letteralmente “sole Leggi su periodicodaily (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il 25è per noi ildella nascita di Cristo, ma la realtà è diversa. Il solstizio d’inverno nel vecchio calendario Giuliano cadeva il 25e celebrava le nozze della notte più lunga con ilpiù corto. La rinascita del mondo.Il termine solstizio viene dal latino solstitium, che significa letteralmente “sole

GoalItalia : 24 dicembre 2010: il giorno del 'tradimento' ?? 10 anni fa, Leonardo diventava il nuovo allenatore dell'Inter ??? - robersperanza : Il 27 dicembre sarà un bel giorno per l’Italia e per l’Europa. Serve ancora prudenza e il percorso non sarà breve.… - Agenzia_Ansa : Tripletta di eventi astronomici per il 21 dicembre, con il #solstizio d'inverno che è anche il giorno più breve del… - MargarethBouvie : RT @Tremenoventi: Blue whale giorno 49: Esci il 23 dicembre a comprare un regalo - MoliPietro : 25 dicembre il giorno di Natale nella storia -

Ultime Notizie dalla rete : dicembre giorno Coronavirus, ecco cosa si può fare oggi, 24 dicembre: dalla messa anticipata ai cenoni, fino alle ... Il Sole 24 ORE Delray Beach è pronta per far ripartire il circuito: 2000 tifosi al giorno in Florida

Il torneo americano sarà il primo della stagione ATP, dopo essere stato uno degli ultimi della parte 'regolare' del 2020. Si giocherà a porte semi-aperte ...

Giornata nera, quattro vittime - C’è il medico Nargi

AVELLINO- Un’antivigilia nera, segnata da quattro lutti causati dal Covid. Il virus continua ad uccidere e anche ieri ha colpito un altro camice bianco, il terzo medico stroncato dopo aver contratto l ...

Il torneo americano sarà il primo della stagione ATP, dopo essere stato uno degli ultimi della parte 'regolare' del 2020. Si giocherà a porte semi-aperte ...AVELLINO- Un’antivigilia nera, segnata da quattro lutti causati dal Covid. Il virus continua ad uccidere e anche ieri ha colpito un altro camice bianco, il terzo medico stroncato dopo aver contratto l ...