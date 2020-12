Zotta | conclusi lavori ripavimentazione Ardeatina

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – Sono stati ultimati idi rifacimento della pavimentazione stradale dal km 9+516 al km 20+000 a tratti della S.P. 3/ee della S.P. 101/a Albano Torvaianica. “In questi giorni abbiamo messo in campo ogni risorsa per far fronte alle segnalazioni pervenute dalla Polizia Locale, dai Comitati di Quartiere e da privati cittadini, che sono state raccolte dal personale tecnico e cantonieristico della Citta’ Metropolitana di Roma Capitale.” “Abbiamo individuato le zone maggiormente dissestate e siamo intervenuti tempestivamente per eliminare situazioni di potenziale pericolo per il transito veicolare e pedonale.” “Il tratto interessato daie’ quello in prossimita’ del G.R.A., di Via di Fioranello, dei centri abitati della Falcognana, di Spregamore, di Santa Fumia, della rotatoria di Santa Palomba e lungo Via della ...