Zona rossa da domani 24: fuori di casa solo con l’autocertificazione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È l’ultimo giorno prima del lockdown di Natale. Dal 24 dicembre è necessario avere un’autocertificazione (qui il modulo da scaricare) per uscire di casa perché tutta l’Italia è in zona rossa fino al sei gennaio. Uniche eccezioni i giorni in zona arancione dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio che sono arancioni. A controllare ci sono 70mila persone fra polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani e militari dell’Esercito. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È l’ultimo giorno prima del lockdown di Natale. Dal 24 dicembre è necessario avere un’autocertificazione (qui il modulo da scaricare) per uscire di casa perché tutta l’Italia è in zona rossa fino al sei gennaio. Uniche eccezioni i giorni in zona arancione dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio che sono arancioni. A controllare ci sono 70mila persone fra polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani e militari dell’Esercito.

LegaSalvini : ITALIA ZONA ROSSA PER NATALE, PER I CLANDESTINI SEMPRE ZONA VERDE! - fattoquotidiano : Decreto Natale, ultimo giorno prima della zona rossa: dallo shopping ai ristoranti fino agli spostamenti, cosa si p… - Corriere : Domani scatta il lockdown di Natale: 70 mila agenti. Controlli a tappeto in città e sul... - SoniaLaVera : RT @claudio_2022: Natale in zona rossa a Roma. L'incredibile comunicato dei vigili urbani di Roma. 'A Natale e Capodanno siamo pronti a in… - kolemicos : RT @claudio_2022: Natale in zona rossa a Roma. L'incredibile comunicato dei vigili urbani di Roma. 'A Natale e Capodanno siamo pronti a in… -