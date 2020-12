Zona rossa a partire da domani, strade e piazze blindate dalle forze dell’ordine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Rigidi controlli e un imponente spiegamento di mezzi e personale delle forze dell’ordine (70 mila, insieme ai militari di strade Sicure) sono ancora protagonisti in queste ultime ore che precedono la stretta anti Covid di Natale e Capodanno. L’obiettivo del Viminale è limitare gli assembramenti tra shopping, negozi, bar e ristoranti ancora aperti. Nelle sale operative si lavora su telecamere e tornano i droni (già visti in azione durante il primo lockdown). Il controllo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Rigidi controlli e un imponente spiegamento di mezzi e personale delle(70 mila, insieme ai militari diSicure) sono ancora protagonisti in queste ultime ore che precedono la stretta anti Covid di Natale e Capodanno. L’obiettivo del Viminale è limitare gli assembramenti tra shopping, negozi, bar e ristoranti ancora aperti. Nelle sale operative si lavora su telecamere e tornano i droni (già visti in azione durante il primo lockdown). Il controllo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

LegaSalvini : ITALIA ZONA ROSSA PER NATALE, PER I CLANDESTINI SEMPRE ZONA VERDE! - fattoquotidiano : Decreto Natale, ultimo giorno prima della zona rossa: dallo shopping ai ristoranti fino agli spostamenti, cosa si p… - Corriere : Domani scatta il lockdown di Natale: 70 mila agenti. Controlli a tappeto in città e sul... - ifioridimarte : Amiche di Milano sapete se atm fa un rimborso per il mese in cui siamo stati in zona rossa? - Giorgio_SSL : RT @isabellaisola3: 'Gli ospedali sono al collasso' 'Non ci sono più posti in terapia intensiva' 'Sempre più ammalati di #Covid' 'Si muore… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Coronavirus, per i genitori divisi la «zona rossa» non vieta Natale e Feste con i figli Il Sole 24 ORE Padova, il sindaco sceriffo in campo a Natale: dopo le mitragliette ai vigili, regala polizze anti-furto

Regali di Natale, spesa media per famiglia in calo del 23% Decreto Natale, le otto regole per uscire di casa senza rischiare le multe (anche in zona rossa) L'amministrazione municipale con una ...

CORONAVIRUS - Il sindaco Lillo chiude il cimitero di Casapulla a Natale e Capodanno

Con l'Italia in zona Rossa nei giorni festivi e prefestivi saranno vietati anche gli spostamenti. In questa ottica, nel rispetto delle ultime indicazioni governative e regionali, il sindaco di ...

Regali di Natale, spesa media per famiglia in calo del 23% Decreto Natale, le otto regole per uscire di casa senza rischiare le multe (anche in zona rossa) L'amministrazione municipale con una ...Con l'Italia in zona Rossa nei giorni festivi e prefestivi saranno vietati anche gli spostamenti. In questa ottica, nel rispetto delle ultime indicazioni governative e regionali, il sindaco di ...