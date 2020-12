Yemen: il Parlamento prolunga lo stop alla vendita delle armi italiane verso Arabia Saudita ed Emirati (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Commissione Esteri della Camera dei Deputati ha votato ieri una risoluzione che prolunga lo stop alla vendita di bombe d’aereo e missili verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi, materiale militari che sicuramente sono stati utilizzati in passato per colpire la popolazione civile in Yemen. Risoluzione presentata con prima firma delle deputate Yana Chiara Ehm (M5S) e Lia Quartapelle Procopio (PD). Nel testo di risoluzione votato dalla maggioranza oltre a una ricostruzione della situazione attuale e delle precedenti decisioni prese dal Parlamento italiano vengono date importanti e precise indicazioni al Governo. Per prima cosa, infatti, si impegna l’Esecutivo a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Commissione Esteri della Camera dei Deputati ha votato ieri una risoluzione chelodi bombe d’aereo e missiliedArabi, materiale militari che sicuramente sono stati utilizzati in passato per colpire la popolazione civile in. Risoluzione presentata con prima firmadeputate Yana Chiara Ehm (M5S) e Lia Quartapelle Procopio (PD). Nel testo di risoluzione votato dmaggioranza oltre a una ricostruzione della situazione attuale eprecedenti decisioni prese dalitaliano vengono date importanti e precise indicazioni al Governo. Per prima cosa, infatti, si impegna l’Esecutivo a ...

