Whirlpool, la vertenza di Napoli nel calendario 2021 prodotto dai lavoratori. All’asta le prime tre copie (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Le lavoratrici e i lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno organizzato per mercoledì 30 dicembre 2020 alle 15 l’evento di presentazione del calendario 2021”. Lo rende noto il Cral della Whirpool Napoli, che ha realizzato l’opera. Nel corso dell’evento solidale di beneficenza saranno messe All’asta le prime tre copie del calendario 2021 dal titolo Sulla nostra pelle e seguiranno musica, video messaggi e interventi sul palco. “L’idea del calendario – spiegano dal Cral Whirpool – nasce dalla volontà di rappresentare, attraverso le immagini, lo scontro tra una multinazionale che pone il profitto avanti a tutto e i suoi operai che ne subiscono le decisioni sulla propria pelle. Immagini ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Le lavoratrici e idelladihanno organizzato per mercoledì 30 dicembre 2020 alle 15 l’evento di presentazione del”. Lo rende noto il Cral della Whirpool, che ha realizzato l’opera. Nel corso dell’evento solidale di beneficenza saranno messeletredeldal titolo Sulla nostra pelle e seguiranno musica, video messaggi e interventi sul palco. “L’idea del– spiegano dal Cral Whirpool – nasce dalla volontà di rappresentare, attraverso le immagini, lo scontro tra una multinazionale che pone il profitto avanti a tutto e i suoi operai che ne subiscono le decisioni sulla propria pelle. Immagini ...

TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: Vertenza #Whirlpool. A #Napoli pronta la mobilitazione contro i licenziamenti, nel pomeriggio lavoratori in assemblea. Al minis… - sicomunicazione : New post: Vertenza Whirlpool: si va verso la cig dal primo gennaio - tano2763 : RT @tg2rai: Vertenza #Whirlpool. A #Napoli pronta la mobilitazione contro i licenziamenti, nel pomeriggio lavoratori in assemblea. Al minis… - TeoloMassimo : RT @tg2rai: Vertenza #Whirlpool. A #Napoli pronta la mobilitazione contro i licenziamenti, nel pomeriggio lavoratori in assemblea. Al minis… - tg2rai : Vertenza #Whirlpool. A #Napoli pronta la mobilitazione contro i licenziamenti, nel pomeriggio lavoratori in assembl… -