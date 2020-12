Volley | A2 maschile | i risultati della 10a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Serie A2 di pallavolo, a differenzaSuperlega, gioca al completo questo decimo turno di regalar season; nessuna gara rimandata infatti in questa. Nel weekend vincono Reggio Emilia, Taranto, Santa Croce, Bergamo, Mondovì e Cuneo. Scopriamo insieme idelle partite10adi Serie A2. Le partite10aDopo una lunga e tiratissima gara, Reggio Emilia conquista i due punti al tie-break contro i padroni di casa del Siena. Per Siena appunto, beneLunga (18), Romanò (27), Zamagni e Yudin (11); mentre per la Conad si distinguono Ristic (20), Bellei (21), Scopelliti e Mattei (10). Derby di Puglia conquistato da Taranto che in quattro set congeda ...