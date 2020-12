Violentava la nipote neonata in diretta streaming: arrestato 53enne (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È successo a Milano. Un uomo di 53 anni abusava della nipotina, filmando l’orrore in diretta e trasmettendolo su una piattaforma di streaming. L’increscioso fatto è stato scoperto dalla Polizia di Milano che quotidianamente effettua controlli nel web al fine di arginare la pedopornografia e la violenza sui minori. Il Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia svolge abitualmente indagini di questo tipo. Poco tempo fa, all’interno di una delle abituali operazioni, si era imbattuta in un video in cui un uomo abusava di una bambina piccolissima, appena nata. Sono subito scattate e indagini, che attraverso un abile lavoro di dati incrociati hanno portato all’identità del pedofilo. Sul suo pc oltre ai filmati ritraenti la nipote rinvenuti anche video e foto di altri bambini in tenerissima età. L’uomo, che era il nonno ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È successo a Milano. Un uomo di 53 anni abusava della nipotina, filmando l’orrore ine trasmettendolo su una piattaforma di. L’increscioso fatto è stato scoperto dalla Polizia di Milano che quotidianamente effettua controlli nel web al fine di arginare la pedopornografia e la violenza sui minori. Il Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia svolge abitualmente indagini di questo tipo. Poco tempo fa, all’interno di una delle abituali operazioni, si era imbattuta in un video in cui un uomo abusava di una bambina piccolissima, appena nata. Sono subito scattate e indagini, che attraverso un abile lavoro di dati incrociati hanno portato all’identità del pedofilo. Sul suo pc oltre ai filmati ritraenti larinvenuti anche video e foto di altri bambini in tenerissima età. L’uomo, che era il nonno ...

