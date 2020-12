Vince la battaglia contro il Covid e il coma: “Ho resistito e ho vinto, sono vivo” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Diego Gianella, il 31enne che aveva contratto il Covid, esce dall’ospedale dopo un mese di coma: “Fuori dall’ospedale anche se in sedia a rotelle. Ora tocca lavorare per tornare a camminare“, scrive Diego ai suoi amici sui social. Il trentunenne, gestore della Casa Clandestina di Ostia, è uscito dal coma a fine novembre scorso, situazione critica nella quale lo aveva condotto il virus. Era stato intubato allo Spallanzani di Roma, con una polmonite interstiziale ed una carica virale molto alta; dopodiché è stato ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico Umberto I di Roma. Oggi Diego si lascia immortalare in una foto, con mascherina e tanta felicità, e scrive sui social: “Ho voglia di uscire e tornare alla Casa Clandestina, ma ci vorrà del tempo. E’ stata dura, durante il coma sognavo tanto. I sogni più o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Diego Gianella, il 31enne che aveva contratto il, esce dall’ospedale dopo un mese di: “Fuori dall’ospedale anche se in sedia a rotelle. Ora tocca lavorare per tornare a camminare“, scrive Diego ai suoi amici sui social. Il trentunenne, gestore della Casa Clandestina di Ostia, è uscito dala fine novembre scorso, situazione critica nella quale lo aveva condotto il virus. Era stato intubato allo Spallanzani di Roma, con una polmonite interstiziale ed una carica virale molto alta; dopodiché è stato ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico Umberto I di Roma. Oggi Diego si lascia immortalare in una foto, con mascherina e tanta felicità, e scrive sui social: “Ho voglia di uscire e tornare alla Casa Clandestina, ma ci vorrà del tempo. E’ stata dura, durante ilsognavo tanto. I sogni più o ...

CorriereCitta : Vince la battaglia contro il Covid e il coma: “Ho resistito e ho vinto, sono vivo” - frmango65 : E però leva sù: vinci l'ambascia con l'animo che vince ogne battaglia, se col suo grave corpo non s'accascia.… - GiganteGentileG : RT @biancavschiller: @GilbertoOriani Non si vince una guerra, superando un tumore. Non si perde una guerra, soccombendo ad un tumore. Se il… - hogiadato : da soli si puo' vincere qualche battaglia ..ma la guerra si vince uniti, insieme ???????? - CryBabyBlair : @faccioskifo Perché Harry vince la battaglia finale con Voldemort grazie alla bacchetta di Sambuco che non risponde… -

Ultime Notizie dalla rete : Vince battaglia La battaglia contro i microveleni si vince non utilizzandoli - Cambia La Terra Cambia la terra Leo Shoes, vincere per restare nelle prime 8

Match contro Verona importante per la classifica. Petric: "In campo dobbiamo aiutarci, nessuno vince le partite da solo" ...

"Addio ’dottor Fard’, sei stato l’anima del 118"

I colleghi hanno sperato fino all’ultimo che il dottor Fard – così lo conoscevano tutti – vincesse la dura battaglia ma il suo cuore all’improvviso ha smesso di battere. Alle 13 di ieri in tutti i ...

Match contro Verona importante per la classifica. Petric: "In campo dobbiamo aiutarci, nessuno vince le partite da solo" ...I colleghi hanno sperato fino all’ultimo che il dottor Fard – così lo conoscevano tutti – vincesse la dura battaglia ma il suo cuore all’improvviso ha smesso di battere. Alle 13 di ieri in tutti i ...