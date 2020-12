Villaricca | il Natale più triste | ressa al freddo e traffico in tilt per i bonus spesa

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)per i. In queste ore centinaia di persone stanno sfidando ilnell’area fiera, in corso Italia, per il ritiro del sussidio alimentare erogato dal comune. In zona si segnala circolazione in, con decine e decine di auto imbottigliate nelper iin L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.