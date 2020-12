Vigilia in zona rossa | ecco cosa pensano i salernitani VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Dimenticate i cenoni interminabili in attesa della mezzanotte, con le tavole allungate per fare posto a tutti. Anche a Salerno, sarà unaristretta a tavola, con pochi intimi, per i cittadiniche aderiranno in massa alle disposizioni sulla. Almeno stando a quanto hanno dichiarato questa mattina ad Anteprima24 alcuni cittadini che erano alle prese con lo shopping natalizio. Tutti hanno preferito rinunciare ad amici e parenti a tavola rispettando quanto previsto dalla. Un sacrificio necessario per superare l’emergenza sanitaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.