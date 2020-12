Vigilia di Natale | cosa si può fare domani | quali sono i negozi aperti

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alladelle misure restrittive decise dal governo per le festività natalizie, che vedrà alternarsi 10 giorni "rossi" a 4 arancioni, la jungla di provvedimenti tiene banco nei discorsi degli italiani,...

CristinaDAvena : Ragazziiiii!?? Trascorriamo la vigilia di Natale insieme? ?? Domani su @RaiUno alle ore 17.05 condurrò insieme a… - matteosalvinimi : #Salvini: Ad oggi, 18 dicembre, 60 milioni di italiani non hanno ancora capito cosa potranno fare dalla vigilia di… - Corriere : Cosa si può fare la vigilia di Natale? Regole e negozi e supermercati aperti il 24 dicembre - LadyDarcy_ : RT @LadyDarcy_: Sondaggio a tema natalizio: Cenone della #Vigilia, pranzo di #Natale o entrambi? ???? - cuovrniall : RT @aR21ooo: Domani è DOMANI È la vigilia di LA VIGILIA DI Natale NATAL… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigilia Natale

in piena pandemia Covid 19 dopo le 17.30 sembra una normale anti vigilia natalizia con traffico di auto per strada e persone dirette a centri commerciali o negozi vari per gli acquisti di Natale. Cosi ...Sulmona,23 dicembre- L’acquisizione di Campo78 al patrimonio del Comune di Sulmona è divenuta realtà. E’ stato firmato questa mattina l’atto di trasferimento di proprietà dallo Stato al Comune d ell’e ...