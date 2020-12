VIDEO Milan-Lazio 3-2 | highlights | gol e sintesi Decide Hernandez nel finale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il calcio in Italia vede continuare la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, mercoledì 23 dicembre, ha visto proseguire il programma della quattordicesima giornata. Uno dei sette match previsto alle ore 20.45 era quello tra: vittoria dei rossoneri per 3-2 con gol di Rebic, Calhanoglu edper i rossoneri e di Luis Alberto ed Immobile per i biancocelesti.3-2 IL GOL DI REBIC ??? ????? ????? " ?????? " ????? 1 – 0 ?????? #????? ??????pic.twitter.com/7FwZQPXGcO — ?? ??????? ?????? ????? (@kora liv) December 23, 2020 IL GOL DI CALHANOGLU pic.twitter.com/A2eUx4Phuu — ?? ?????? ???????? ????? (@kora livv) December 23, 2020 IL GOL DI LUIS ALBERTO ??? ????? ?????? ??????????? 2-1 ?????? ...