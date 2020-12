“Vicini se pure lontani”, a Solopaca progetto di accoglienza e integrazione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSolopaca (Bn) – Promuovere l’integrazione e la solidarietà nonostante il difficile momento che stiamo vivendo. È questo lo scopo con il quale è stato organizzato il progetto che ha coinvolto alcuni dei richiedenti asilo del Siproimi di Solopaca e i giovanissimi alunni della scuola primaria di Solopaca. Grazie al contributo della dirigente scolastica e del personale della cooperativa San Rocco nonché del Comune di Solopaca è stato promosso un progetto di integrazione e sensibilizzazione della popolazione più giovane verso la tematica dell’accoglienza il tutto garantendo la massima sicurezza possibile considerando le esigenze del distanziamento sociale anti Covid. Ieri, con precauzioni oltremodo stringenti, è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Promuovere l’e la solidarietà nonostante il difficile momento che stiamo vivendo. È questo lo scopo con il quale è stato organizzato ilche ha coinvolto alcuni dei richiedenti asilo del Siproimi die i giovanissimi alunni della scuola primaria di. Grazie al contributo della dirigente scolastica e del personale della cooperativa San Rocco nonché del Comune diè stato promosso undie sensibilizzazione della popolazione più giovane verso la tematica dell’il tutto garantendo la massima sicurezza possibile considerando le esigenze del distanziamento sociale anti Covid. Ieri, con precauzioni oltremodo stringenti, è ...

