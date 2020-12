Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) DIRETTA DEL 23 DICEMBREORE 19.05 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAANCORA QUALCHE DISAGIO SUL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA. TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’. CONCLUDIAMO COME SEMPRE CON L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO ENTRERANNO IN VIGORE LE NUOVE NORME PREVISTE DAL DECRETO LEGGE DELLO SCORSO 18 DICEMBRE. PER TUTTI I DETTAGLI VI INVITIAMO A CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER ORA E’ TUTTO A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral