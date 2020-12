Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2020 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) DIRETTA DEL 23 DICEMBREORE 17.35 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTGE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI SETTEVENE IN DIRERZIONE. MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONE SUD; DOVE ERA AVVENUTO UN INCIDENTE. AL MOMENTO SI RALLENTA TRA LA BARRIERA E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELLA A1. TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA IN TERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, E TRA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24-L’AQUILA. CODE A TRATTI POI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. INFINE, DISAGI SULLA LINEA FL6-NAPOLI; I TRENI VIAGGIANO CON RITARDI FINO A 15 MINUTI A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER ORA E’ TUTTO ...