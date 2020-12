Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)DEL 23 DICEMBREORE 16.20 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SULLA VIA POLENSE ALL’ALTEZZA DI VIA ZAGAROLESE NELLE DUE DIREZIONI. SONO COINVOLTI UN’AUTO E UN MEZZO PESANTE. INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE SUD; IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA LA BARRIERA DISUD E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELLA A1 E SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA, SEMPRE PER INCIDENTE, SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. CONTINUANO I RITARDI SULLA LINEA FL6-NAPOLI; I TRENI VIAGGIANO CON RITARDI FINO A 15 MINUTI A CAUSA DI UN INCONVENIENTE TECNICO. E SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA I TRENI, E’ TORNATA REGOLARE LA ...