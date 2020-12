Verona – Inter, scintille tra le due panchine: Juric furioso (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Verona – Inter, è scoppiato un diverbio tra le due panchine durante il match odierno di Serie A. Ivan Juric e Cristian Stellini hanno avuto un battibecco a distanza. Ivan Juric, allenatore del Verone, e Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, hanno avuto un battibecco a distanza nei minuti finali di Verona-Inter. scintille in panchina Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 23 dicembre 2020), è scoppiato un diverbio tra le duedurante il match odierno di Serie A. Ivane Cristian Stellini hanno avuto un battibecco a distanza. Ivan, allenatore del Verone, e Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, hanno avuto un battibecco a distanza nei minuti finali diin panchina Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

