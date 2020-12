Verona-Inter, Marotta: “Sarà un match interessante, con Conte valuteremo il mercato. Eriksen? Abbiamo una soluzione” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prima della sfida Verona-Inter, Beppe Marotta, amministratore delegato della squadra nerazzurra, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, oltre che della sfida contro gli scaligeri, anche di calciomercato e della situazione di Christian Eriksen, praticamente fuori dai programmi del tecnico Antonio Conte.Ecco quanto dichiarato dal AD dell'Inter.VIDEO Cassano, che bordata ai nerazzurri: “Inter-Spezia? Ho cambiato canale”"Io sono certo che verrà fuori una bella partita. Ci incontreremo con l'allenatore perché ci troviamo davanti al termine del girone d'andata e faremo in modo cordiale come sempre e segneremo la strategia. Non mi sento di fare nomi nel mercato, vengono accostati anche nomi che non Abbiamo mai trattato. Da qui ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prima della sfida, Beppe, amministratore delegato della squadra nerazzurra, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, oltre che della sfida contro gli scaligeri, anche di calcioe della situazione di Christian, praticamente fuori dai programmi del tecnico Antonio.Ecco quanto dichiarato dal AD dell'.VIDEO Cassano, che bordata ai nerazzurri: “-Spezia? Ho cambiato canale”"Io sono certo che verrà fuori una bella partita. Ci incontreremo con l'allenatore perché ci troviamo davanti al termine del girone d'andata e faremo in modo cordiale come sempre e segneremo la strategia. Non mi sento di fare nomi nel, vengono accostati anche nomi che nonmai trattato. Da qui ...

