Verona-Inter: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Verona-Inter, sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A 2020-21, calcio di inizio alle 18.30 al Bentegodi.Conte rilancia Perisic dal 1?, Juric deve fare a meno di Barak per squalifica, emergenza in attacco con Kalinic, Di Carmine e Favilli out. Ci sarà Colley con Zaccagni e Salcedo a supporto. HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Zaccagni, Salcedo; Colley. All. Juric. Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Perisic, Martinez; Lukaku. All. Conte. Foto: Twitter ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

